– Morkagjølet kritisk farleg

Det skriv ei mor til skuleborn på Sætre i eit brev til Ørsta kommune. Ho viser til eit møte som vart halde på Velle skule, med informasjon om den nye sentrumsskulen som er under planlegging. Her vart det også snakka om å lage ein trygg skuleveg for elevane.

– Våre born som bur på Sætre syklar denne vegen som det no er ønske om å gjere trygg. Dessverre var det lite forståing frå skulekontoret si side om at dette var eit behov då det vart bestemt at elevar frå Sætre frå 5. klasse ikkje lenger skulle ha gratis buss. Som den gongen ser vi distansen gjennom Morkagjølet som eit kritisk farleg område. Her må ungane på veg til skulen sykle på feil side av vegen gjennom to svingar. I botnen av Morkagjølet er det eit uvoersiktleg kryss, og på vegg opp til Vinjevollvegen, må dei krysse over til rett side på ein uvoersiktleg bakketopp. Som vaksen som syklar denne vegen til jobb, synest eg det er utfordrande, skriv kvinna.

Ho bed kommunen vurdere sykkelruta, og etterspør også lys i botnen av Morkagjølet.