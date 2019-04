Bustadhus totalskadd i brann i Ørsta

Nyheiter

Klokka 06.00 laurdag morgon vart det meldt om brann i ein einebustad i Ørsta sentrum.

Fem personar som oppheldt seg i bustaden har kome seg velberga ut. To av dei er sendt til Volda sjukehus for sjekk.

Like før klokka ni brann det framleis i huset.

- Det brenn i eit rom i kjellaren, og det er vanskeleg å få vatn dit, fortel innsatsleiar Guttorm Øye til Møre-Nytt like før klokka 09.00.

Det var framleis synlege flammar frå huset, tre timar etter at brannen vart meldt.

- Huset er i så dårleg stand etter brannen at vi ikkje ønskjer å sende inn røykdykkarane.

Brannmennene står difor og sløkkjer frå utsida av huset.

Brannen skal ha starta i kjellaren.

Naboar fortel at det kom tjukk svart røyk og flammar frå kjellaretasjen i huset i byrjinga.

- Vi har vore heldige med vêret. Det meste av både flammar og røyk har stige rett opp, fortel Øye.

Der er fleire bustadhus i nabolaget, men det har ikkje vore fare for at brannen skulle spreie seg til desse.

- No handlar det om å drive ettersløkkjing, og så er vi fantastisk glade for at alle kom seg velberga ut av huset, seier Øye.

