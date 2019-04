Bustadhus i brann i Ørsta

Nyheiter

Huset ligg på Velle i Ørsta sentrum, like ved brannstasjonen og Rådhuset. I følge politiet bur det fem personar i huset, og dei kom seg velberga ut. To vart køyrde til sjukehus for sjekk.

Litt før klokka 0800 fortalde naboar til Møre-Nytt at det framleis brann i huset,men at det er totalskadd. Naboane fortel at det kom tjukk svart røyk og flammar frå kjellaretasjen i huset i byrjinga.

Politiet skriv dette på Twitter: "0600 meldt om brann i einebustad. Naudetatane på staden. Fire personar som oppheldt seg i bustaden, har kome seg ut. To personar til Volda sjukehus for sjekk."

Og om lag klokka 0700 " Fem personar, som oppheldt seg i bustaden, har kome seg ut."