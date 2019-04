Nyheiter

Ei kvinne på tråden til Møre-Nytt har eit ønske retta mot 17. mai-nemnda i Ørsta:

– Kan de endre ruta for 17. mai-toget, slik at også bebuarane på Bakk Ola-marka, på Vallamarka og i Dalevegen får sjå toget? Det er nemleg slett ikkje alle som er så mobile at dei kjem seg ut av hus på nasjonaldagen, seier kvinna.

Ho håper framlegget vert vurdert av 17. mai-nemnda.