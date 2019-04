90 dagar i fengsel for vald

Nyheiter

Mannen var tiltalt for vald mot sin tidlegare sambuar ved tre høve. Retten fann det bevist at mannen heldt kvinna fast, dytta ho slik at falt og slo seg, pressa foten mot strupen hennar og dekka over munn og nase slik at ho fekk problem med å puste. Ved to av valdshøva fekk kvinna blåmerker fleire stadar på kroppen.