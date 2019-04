Nyheiter

Jegerane i Ørsta fekk i 2018 pålegg om å ta ut hjerneprøver av alle felte hjort over to år, for undersøking av CWD – Chronic Wasting Disease, eller «skrantesjuke».

Landbrukskontoret organiserte opplæring og utdeling av utstyr.

Det vart ikkje funne positive prøver, melder landbrukskontoret i årsmeldinga si for 2018.