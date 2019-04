Støtte til 11 forsamlingshus

Nyheiter

Saka skal handsamast i levekårsutvalet 10. april.

I tilrådinga er det rådd til at desse får støtte, kvar med 10.000 kroner:

– Follestaddalen Samfunnshus

– «Samhald», Barstadvik

– Kunsthuset

– Bondalen Grendahus

– «Haukly», Skjåstaddalen

– «Varden», Nordre Vartdal

– Åmdal Ungdomshus

– «Soltjeld», Vartdal

– Frikyrkja

– Urke Grendahus

– Bjørdal Grendahus

Det kom inn tretten søknader til tilskotsordninga.

– To av søkjarane er ikkje med i lista over dei som får tilsegn om tilskot. Åmdal IL sitt klubbhus er eigentleg eit idrettsanlegg og har fått spelemidlar. Klubbhuset har før fleire gonger fått tilskot som forsamlingshus, men denne gongen bør andre samlingshus kome først. Frå Bondalen Grendahus har det kome to søknader som delvis går over i kvarandre. Den eine søknaden manglar plan for samla finansiering, og er her ikkje med i delinga, skriv administrasjonen i saksutgreiinga.