Går for renovering og påbygg

Det skriv rådmannen i tilrådinga til levekårsutvalet, som har møte 10. april.

Saka gjeld oppgradering av det gamle legesenteret.

– Ei slik utbygging sikrar gode og tenlege lokale for viktige velferdstenester i kommunen. Lokala vil legge til rette for god samhandling og sambruk og ha god tilkomst for brukarar. Det er elles ein forventa gevinst både økonomisk og miljømessig ved å gjenbruke eksisterande bygningskropp, skriv administrasjonen.

Aukar den økonomiske ramma til Dalevegen Om det blir rehabilitering, påbygging eller nybygg i Dalevegen 24 er ikkje bestemt, men kommunestyret løyver 35 millionar ekstra til prosjektet.

Heimebasert omsorg og helsestasjon med tilhøyrande tenester skal lokaliserast i Dalevegen 24.

Økonomisk ramme for prosjektet er 42,8 millionar brutto.

– Om totalentreprisetilbod et vert høgare enn kalkulert, og totale prosjektkostnadar overstig 42,8 millionar, skal kommunestyret ha saka til ny vurdering, står det i saka.

Etter handsaming i levekårsutvalet skal saka opp i både formannskap og kommunestyre før det vert teke endeleg avgjerd.