- Fysj og fysj, ikkje bra. Tenk å kaste frå seg søppel ein halvmeter frå søppelbøtta!

Nyheiter

Medan Amfi-senteret held på å fylle seg opp av kjøpe og kaffitørste folk, er elevane på Møre Folkehøgskule i gang med å rydde opp det ørstingane har kasta frå seg ved Ørstafjorden, også ved kjøpesenteret.

- Det er fint å gjere noko nyttig for samfunnet. Miljøsaka er viktig, verda vår har det ikkje så veldig bra no, reflekterer Annbjørg Rui, Vetle Noer Steinset, Amalie Fogtmann Horpestad og Nicolai Lütken Terland.

Dette er fire unge, grøne røyster som alle er friluftsliv-elevar som elskar å bruke naturen.

For nokre veker sidan hadde skulen planar om å ta del i ein strandryddedag på Runde. Men her kom uveret og sparka føtene under planen.

- I staden arrangerte vi vår eigen ryddedag langs strandlina i Ørsta, fortel rektor Einar Opsvik på folkehøgskulen.

Elevane vart delte inn i tolv grupper, og dei gjekk i fjøra frå sentrum, forbi Amfi, langs stranda til Vekslet og vidare utover. Dette vart gjort i samarbeid med Ørsta kommune som delte ut sekker og hanskar, og som køyrde vekk søppelet som samla seg raskt.

Elevane Møre-Nytt snakka med var ikkje veldig imponerte over haldningane ein del folk har, for det låg søppel mange stader, også like ved søppelkasser.

- Her er spesielt mange sneikar og snusposar, registrerte elevane som ikkje ville verte framstilte som betre enn andre.

Vanlegvis er dei med på seminar på laurdagane på skulen. Men denne laurdagen vart altså annleis.

- Det er eit fint alternativ å gjere ein innsats for miljøet, og det er fint at miljøengasjementet blant unge aukar, synest elevane.