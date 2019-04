Aprilsnarr! Eller var det fake news?

Nyheiter

Det var med ei barnleg glede eg vakna måndag denne veka. Eg hugsa attende til bardomen der 1. april verkeleg var ein merkedag. Me kunne planleggje narrestrekar dagevis i førevegen, og offera var gjerne foreldre, besteforeldre eller lærarar. Me passa på å gøyme oss i nærleiken av farmor sitt telefonbord når eit syskenbarn ringde for å fortelje om ei broten arm eller ein knekt fot. Det skjedde kvart år. Farmor gjekk fem på, eller lata i alle fall som, og det var like artig gong på gong.