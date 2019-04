Vrak byrja å brenne på bilmottak

Nyheiter

Å demontere bilvrak kan vere farleg: Fredag ettermiddag tok det full fyr i ein gammal Toyota som var under demontering hos Bøstrand sitt bilmottak i industriområdet bak flyplassen.

Tilsette ved mottaket fekk sløkt brannen raskt ved eiga hjelp, og brukte vatn og pulverapparat. Men dei varsla likevel brannvernet som bidrog med ettersløkking.

Bilen var tømd for bensin.

- Likevel skal det veldig lite til for at det kan oppstå brann viss det under demontering oppstår varmgang, seier brannbefal Olav Saure.