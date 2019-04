To færre bruk i Ørsta/Volda

Nyheiter

– Rekruttering og fornying av driftsapparatet er viktig for utviklinga i landbruksnæringa. I 2018 vart det sendt inn åtte søknader på finansiering gjennom Innovasjon Norge. Søknadene fordeler seg på nye næringar (to), nye fjøs for mjølk/framfôring (tre), tilbygg/ombygging/gjødsellager (to) og sauefjøs (eitt). Dei fleste søknadene har fått investeringstilskot, og tilgangen til midlar ser ut til å ha betra seg. Det vert ikkje lengre gitt støtte til bygningar for sau, skriv landbrukskontoret i årsmeldinga si.