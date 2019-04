Plukka ut til nasjonalt talentutviklingsprogram

Nyheiter

Tiltaket skal famne dei mest motiverte pianistane i heile landet, og det kom inn mange gode søkjarar, opplyser Senter for talentutviklnig i ei pressemelding.

Talentutviklingstiltaket er nytt i 209. Leiar for senteret, Anders Hall Grøterud, peikar på at dette tiltaket er eit godt eksempel på måten dei ønskjer å jobbe på.

– Dei mest dedikerte pianistane vert gjerne sittande litt for seg sjølv, og mange gir uttrykk for at det er viktig å møte likesinna, å verte utfordra og ha eit godt miljøl. Senteret ønskjer å løfte talenta gjennom nasjonale møteplassar, men også å stimulere talentgruppa dei høyrer til der dei bur, seier Grøterud.

Dei 13 kandidatane som har fått tilbod om plass har i første omgang to innhaldsrike samlingar framfor seg. Den første samlinga er 31. mai til 2. juni på Rekstensamlingene, i samband med Festspillene i Bergen. Her skal mellom andre Marina Pliassova og Helge Kjekshus vere mentorar. Den andre samlinga er 26. juni til 1. juli under Valdres sommersymfoni, med mellom andre Kristin Fyrand Mikkelsen og Helge Kjekshus som mentorar, går det fram av pressemeldinga.

Samlingane vil bestå av meisterklasser, beste praksis for øving, kammermusikk, fagleg input, konsertopplevingar og sosiale aktivitetar.

Talentutviklingstiltaket er for ungdom i alderen 12 til 19 år.