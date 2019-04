Inviterer kommuneleiinga på øving

Nyheiter

Det skriv styret i Hovden og Ørsta skulekorps i eit brev til Ørsta kommune. Hovden og Ørsta skulekorps er i dag det einaste aktive skulekorpset i kommunen.

– I dag har vi i utgangspunktet nokre klasserom på ungdomsskulen, i tillegg til eit lite lagerrom med vanskeleg tilkomst og dårleg utnyttingsgrad. Med aukande medlemsmasse har utfordringar med inneklima og lydstyrke gjort at vi har valt å flytte øvinga ut i gangen. Dette har fungert noko betre, men er framleis ei dårleg løysing, skriv styret, og viser mellom anna til Hørselshemmedes landsforbund, som har tilrådd at takhøgd bør vere minimum 5–7 meter, og at romvolum under 1.000 m³ bør unngåast til korpsbruk.

– Det ideelle lokalet står nok ikkje klart for oss, men vi tenkjer også konkret på moglegheita for at dette kan takast med i planleggingsprosessen for ny sentrumsskule.

I 2020 fyller skulekorpset 70 år.

– Vi er ein organisasjon med stolte tradisjonar generasjonar tilbake, og er ein viktig del av kulturlivet i Ørsta. Det har vi også lyst til å vere i mange år framover. Vi ønskjer å invitere dykk til ei øving hos oss, så de kan få møte dei kjekke musikantane våre og sjå dei fysiske tilhøva vi øver under.

Ei utfordring er også at drillkorpset og musikkorpset ikkje har øvingslokale saman. Drillkorpset øver på Hovden skule, men styret meiner det ideelle for miljøet vil vere at dei to korpsa øver saman.

– Korpset er drive på frivillig basis av eldsjeler og foreldre, med assistanse frå kulturskulen. Vi har medlemer i alderen 7–19 år, både gutar og jenter, og ser korpsverksemd som eit viktig kulturelt alternativ for bygging av individuelle ferdigheiter, og å skape eit godt sosialt fellesskap i trygge rammer. Lærdomen vil dei vil ha glede av resten av livet.