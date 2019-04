Bland deg i russetida

Nyheiter

Russefeiringa er alt i gang for mange av avgangselevane ved dei vidaregåande skulane i distriktet vårt. Vi gler oss med russen, som skal markere at dei er ferdige med 13 års skulegang. Men vi går òg våren og mai i møte med uro.

Farleg fyll

Russetida er dessverre ikkje berre uskuldig moro. Kvart år blir det i Noreg meldt om tallause uønskte hendingar i russetida. Mange meiner at vi er vitne til ei negativ utvikling. Forskarar er bekymra over at slåsting og vald i større grad er blitt ein del av russetida. Dei unge fortel om statusjag, mobbing og stort drikkepress, og mange seier at dei har følt seg tvungne til å gjere ting dei ikkje var komfortable med.

Det er mange som er blitt utsette for noko i russetida som dei ber med seg vidare inn i vaksenlivet, og det er mange som har gjort noko i russedress som dei angrar på i etterkant. Noko som kan få store konsekvensar.

Vi oppfordrar foreldre til å snakke med barna sine om russefeiringa no. Forsking viser at når det gjeld alkohol og festing, høyrer ungdom mest på foreldra. Synspunkta til foreldra er viktigare enn synspunkta til venner når dei unge skal velje om dei skal drikke eller ikkje, og kor mykje dei skal drikke.

Foreldreengasjementet er viktig både tidleg i ungdomstida og når ungdommen er 18 år og skal inn i den fuktige russetida. Det er det mange foreldre som tek for lett på. Vi ønskjer oss foreldre som bryr seg og engasjerer seg.

Fem tips til russeforeldre

Her er fem tips til korleis du blir ein god russeforelder:

• Snakk med ungdommen din om alkoholbruk og russetida. Det er dessverre ein risiko for at han eller ho vil få uønskte opplevingar. Det må du snakke med han eller henne om.

• Set tydelege grenser for kva som er greitt, og kva som ikkje er greitt. Forsking viser at i familiar med klare reglar om alkohol drikk tenåringen mindre og meir forsiktig enn jamaldringane. Hugs at så lenge barnet bur heime, er det dine reglar som gjeld.

• Snakk med dei andre foreldra. Ha tett kontakt både før og i russetida, og bli gjerne einige om felles reglar for russen.

• Gi avgangseleven noko anna i gåve enn gratis alkohol. Her er forskinga eintydig: Ungdommar som får alkohol av foreldra, drikk meir enn andre ungdommar. Og i ei tid som alt er kjend for å vere ganske fuktig, er ikkje meir alkohol noko russen treng.

• Ver tilgjengeleg. Ta alltid telefonen når russen din ringjer – sjølv om det er midt på natta – og ver klar til å hente han eller henne dersom det er behov for det.

Når du set grenser og er tydeleg, viser du at du bryr deg. Du er ein forelder. Ikkje ein kompis.

Roger A. Fylling - Rektor, Ørsta vidaregåande skule

Guttorm Hagen, Lensmann, Politiet på Søre Sunnmøre

Ingvild Endal, Folkehelsekoordinator, Ørsta kommune

Randi Hagen Eriksrud, Generalsekretær, Av-og-til