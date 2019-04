Nyheiter

Noreg vann heile 13-0, og Tora spelte heile kampen.

J16-laget har vore med på ei turnering i Makedonia, og leverte gode resultat.

Det vart siger i alle kampane. Mot Luxemburg vart det siger 6–0, og mot Georgia vart det 2–0-siger.

– Vi spelte ein ok førstekamp, der særleg førsteomgangen var bra, før vi hadde full kontroll i kamp nummer to utan at vi klarte å utnytte det spelemessige overtaket. Tysdag stemte absolutt alt, fortel trenar Harry Hansen til nettstaden fotball.no.