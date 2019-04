Har kunnskap om 700 av 3.000 gatelys

Nyheiter

Det informerte assisterande rådmann Eldar Øye i kommunestyret torsdag.

Saka kom opp etter at Stein Aam (Sp) stilte spørsmål ved kvifor det vert overført nesten 1 million kroner frå fjorårets budsjett til 2019, øyremerka gatelys.

– Problemstillinga med gatelys, eller mangel på lys, har vore ein gjengangar. Det er teke opp i ordførarkollegiet på Søre, og alle kommunar slit og kavar med dette. Kva skjer i denne saka, spurte Aam til administrasjonen.

Eldar Øye fortalde at det vert jobba med ein sektorplan for gatelys, som igjen skal gjere det lettare å gjere gode investeringar for framtida.

– Sektorplanen skal vi få ferdig i år, og då vert det fullt trykk. Planen vil gjere at vi på ein strategisk måte kan gjere investeringar som vil tene oss best mogleg.

Det handlar m.a. om å gjer investeringar på riksvegnettet og fylkesvegnettet slik at desse strekningane får god nok standard til at dei kan verte tekne over av fylkeskommunen slik at Ørsta kommune slepp utgifter her i framtida.

– Men vi er slett ikkje nøgde vi heller. Vi slit på heile Søre Sunnmøre, og jobbar i fellesskap for å få til eit felles anbod der vi vil sette ut driftsoppgåvene på gatelys, fortalde Øye.

115 millionar

Kommunestyret vedtok rebudsjettering av investeringsbudsjettet frå 2018 til 2019 på 115 millionar kroner, inkludert ein million til gatelys.

– I investeringsprogrammet for 2018 låg der inne knappe 430 milionar kroner. Ambisjonsnivået har nok vore noko høgt i høve gjennomføringsmoglegheitene. Og sjølv ved å overføre dei 115 millionane, vil investeringsplanen for 2019 vere lågare enn fjoråret, fortalde Eldar Øye.

Odd Magne Vinjevoll (Frp) meiner kommunen bør kunne leige inn eksterne for å hjelpe til med sakene, slik at ting ikkje stoppar opp.

– Finansiering er i orden og vedtak er gjort. Då er det synd om ting ikkje skjer. Det er truleg dyrare å måtte utsette saker enn å få leigd inn hjelp til å få gjennomført dei, sa Vinjevoll frå talarstolen.