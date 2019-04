Nyheiter

Bålpanner vart tende på strategiske stader, og bygdefolket stod klare på kaia. På Sagafjord Hotel vart mat og drikke sett fram, og det var fyr i peisen. Jostein Kvistad stod klar med bussen, og ombord på «Slogen» var tre barskingar plassert i ein badestamp.

Innover fjorden kom ikkje mindre enn fem båtar med internasjonale reiselivsfolk som deltek på «Norwegian Travel Workshop», ein sjarmoffensiv i regi av Innovasjon Norge, for å få fleire turistar til Noreg.

«Where is the dessert?», var det første ei av dei tilreisande spurde sidemannen om då dei stod på kaia. Men bak partyfaktoren, er det alvor.

Opplegget var å vise fram kvardagslivet i ei lita norsk fjordbygd, at det er liv også utanom sommarsesongen, og at det kan vere eit reisemål for den eventyrlystne.

Det såg ut til å fungere.

– Vi ser etter det som er ekte, ein autentisk plass, langt vekk frå masseturismen. Ein plass som ikkje er Geiranger og Flåm seier Franck Vogt, som er marknadsdirektør i Terra Nova.

Han rusla rundt på Sæbø saman med tre andre franske reiselivsaktørar, og omvisar Grethe Holen.

– Franskmenn lever eit stressande liv. I ferien vil dei ta det roleg med aktivitetar som sykling, korte gåturar og fisking. Og sjølvsagt er mat veldig viktig, seier Michel Rimbault. Han er president i Nortrip, ein fransk turoperatør med Norden som spesialitet.

Dei franske reiselivstoppane meiner Sæbø kan vere eit bra reisemål for familar og andre som vil stanse 2-3 dagar på ein stad. Og dei har eit klart råd.

– Ta vare på det ekte, og sei nei til cruiseturismen.

Russiske Lev Trubach i Jazz Tours var mellom dei som besøkte båten «Slogen».

– Det er som eit eventyr å vere her, seier Lev Trubach.

Han fortel at hans kundar ønskjer aktiv ferie, med fjellturar, fisking og fjordcruise.

Også Trandal, Urke, Øye og Bjørke var reisemål for reiselivsfolka.

– Vi sa vi kunne ta imot 85, men det kom over 100. Vi fekk besøk av dei vi ville ha besøk av. Det var operatørar som tilbyr opplevingsturar for små grupper, fortel Daniel Storeide på Christian Gaard.

Middagen fekk gjestane på båten innover. Desserten skulle hjørundfjordingane ta seg av.

– Det var heimelaga brunost-is, og alt forsvann, fortel Storeide.

Bjarne Rekkedal, som er styreleiar for Destinasjon Ålesund og Sunnmøre, og turistvert i Bondalen, pustar letta ut etter det hektiske storbesøket.

– Tilbakemeldingane var overveldande Alle guidane melder tilbake at desse operatørane er ute etter akkurat det vi vil tilby her, nemleg reiser for små grupper, seier styrleiar Bjarne Rekkedal.

Også Ivar Aasen -tunet fekk besøk av ei gruppe frå Norwegian Travel Workshop.