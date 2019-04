Sjekk det nye namnet på Ørsta sitt kjøpesenter

Nyheiter

Amfi Ørsta skal byte namn til Alti Ørsta.

- 15 av kjøpesentra får Alti som namn, fortel adm.dir. Lars Ove Løseth i LL Drift AS.

Amfi Ørsta får både nytt namn og profil frå hausten 2019. Då vert namnet altså Alti Ørsta.

- Vi samlar oss under eit felles merkenamn for å stå sterkare og ha ein tydeleg profil i marknaden, fortel Løseth i ei pressemelding.

Namnet skal vise til "alt" ein ønskjer å fylle kjøpesentra med, av handleopplevingar og tenester.

Kombinasjon

Det vert vist til at Alti er ein kombinasjon av fleire ord, som har fleire tydingar. Du skal kunne lese det som "alltid" eller "Alt i".

- Med Alti uttrykkjer vi at vi vil vere til stades for kunden, og vi har ambisjonar om å samle mykje på ein stad for kunden, seier Løseth.

Han viser til at sentera deira er arenaer for handleopplevingar, tenester og møte mellom menneske.

- Gjennom dette skaper vi verdiar og moglegheiter lokalt, meiner han.

LL Holding AS eig ei rekkje kjøpesenter over heile Noreg. Kjøpesentera er forvalta av LL Drift AS, og selskapet sjølv fortel at dei har fokus på kontinuerleg vekst og utvikling, for å heile tida imøtekome leigetakarane og kundane sine behov.

Av dei 15 kjøpesentera som no skiftar namn finn ein forutan Alti Ørsta også Amfi-senter i Arendal, Brotorvet, Futura, Førde, Harebakken, Kragerø, Mandal, Rauma, Storkaia, Sunndal, Surnadal, Svolvær, Tynset og Nordfjord.