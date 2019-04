Sina (11) er klatreekspert

Nyheiter

Og årsaka til den relativt ferske klatreinteressa, er sjølvsagt klatreveggen i Ørstahallen. Då hallen opna i januar, prøvde Sina seg i veggen. Og ho fall pladask for sporten.

– Eg er i hallen tre til fem gonger i veka. Det er berre kjempegøy, seier Sina.

Og med to månaders erfaring, var Sina tøff nok til å melde seg på i juniorklassa i klatretevlinga under X2. Der møtte ho langt meir erfarne deltakarar, men likevel vart det plass i finalen saman med to andre deltakarar.

– Det er kjekt å vere med her fordi dei andre som er med er så hyggelege. Eg snakkar med alle, sjølv om eg ikkje kjenner dei, fortel Sina.

At det også vart klatra for fulle tribunar synest Sina var gøy.

– Det var kjekt at folk heia på meg, fortel ho.

No ser ho fram til fleire treningsøkter i Ørstahallen. Der er det i ferd med å byggje seg opp eit fint klatremiljø.

– Eg trur eg kjem til å verte med i fleire konkurransar også, seier Sina.