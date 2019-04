Drøfta helsekutta med Høie

Nyheiter

Seier ordførar i Hornindal og leiar for fellesnemnda i nye Volda kommune, Stig-Olav Lødemel.

Saman med ordførar i Skodje og fylkesleiar i Høgre, Dag Olav Tennfjord, deltok han saman med stortingsrepresentant Vetle Wang Soleim på eit møte med helseminister Bent Høie måndag. Temaet for møtet var den kritiske situasjonen som Helse Møre og Romsdal er oppe i.

På møtet som varte i godt over ein time var Høgre-representantane innom alle de største kuttvedtaka som helseføretaket har vedteke eller er i gang med å vedta, går det fram av ei pressemelding.

– Hovudføremålet vårt med dette møtet var å halde helseministeren løpande orientert om dei tilbakemeldingane vi får frå innbyggjarar, kommunar og tilsette i helseføretaket om den situasjonen vi er oppe i, seier fylkesleiar Dag Olav Tennfjord.

Lødemel var særleg oppteken av stoda til Mork rehabiliteringssenter.

– Eg gav tydeleg beskjed om at det spesialiserte rehabiliteringstilbodet som er på Mork er unikt og må vidareførast. Å byggje ned og fragmentere kompetente tverrfaglege fagmiljø er direkte skadeleg og ikkje framtidsretta, fortel Lødemel.

Han har håp om at helseministeren tek med seg synspunkta når han i desember skal kome med ei melding om finansieringsmodellen for helseføretaka.

Møre og Romsdal Høgre meiner at kutta i Helse Møre og Romsdal burde ha vore stoppa. Partiet er misnøgde med fordelinga av midlar internt i Helse Midt-Noreg.

– Eg meiner at styret i Helse Midt-Norge må kome på bana, og eg har helt klare forventningar om at de set seg godt inn i situasjonen når dei har sitt neste styremøte i Ålesund. For dette ligg på Helse Midt-Norges bord; det er dei som fordeler pengane, det er dei som har vedteke spareplanen som Helse Møre og Romsdal skal følgje, seier Vetle Wang Soleim.

Fylkesleiaren Tennfjord meiner det er ei skeivfordeling mellom Møre og Romsdal og Trøndelag.

– Helse Møre og Romsdal kjem dårlegast ut i regionen. Difor er eg glad for at statsråden no varslar at den nasjonale gjennomgangen av sjukehusfinansiering kjem i desember, seier Tennfjord.