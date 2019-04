Partytelt i staden for klubbhus

Nyheiter

Det skriv Ørsta og Volda Fjordhestlag i ein søknad til Ørsta kommune.

Dei bed om i overkant av 15.000 kroner til innkjøpet.

– Fjordhestlaget er blant dei fremste i Noreg innan avl av fjordhest. Fjordhestfolk frå inn- og utland viser stor interesse for hestane våre. Kvart år har vi fleire besøkande, på utstillingane og elles. For å kunne skape gode forhold for våre aktivitetar og utstillingar, har vi behov for partytelt med bord og stolar, skriv dei i søknaden.

Laget held utstillingar to til tre gongar i året, held unghestkurs ein gong i veka og ride- og køyrekurs om lag åtte gongar i året, i tillegg til avlsarbeid.

Talet på aktive medlemer er 51 opplyser dei, men aktiviteten ligg mykje nede no grunna mangel på hestesportsanlegg.