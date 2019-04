- Få Sundgot i arbeid igjen snarast råd

Nyheiter

– Vanlegvis er tilsettingssaker ei sak mellom enkeltperson og arbeidsgivar. Men eg reagerer i dette tilfelle på at kommunen lyser ut den stillinga som Sundgot har. Denne stillinga er på eit så høgt nivå at det er viktig for politikarane i Ørsta kven som har stillinga. Eg registrerer at Rolf Magnus Sundgot vil kome tilbake i jobben sin i Ørsta kommune, ei stilling han har permisjon ifrå. Då skal vi ta i mot han med opne armar og prise oss lukkelege, seier Myklebust.