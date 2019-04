– De laga, utan tvil, fjorårets beste album

Nyheiter

Ein stor dag for Ørsta-bandet Rotlaus, laurdag, då dei deltok på Spellemannsprisen. Bandet var nominert i to kategoriar, Årets gjennombrot og Årets album med «På vei».

Det vart ingen Spellemann på Rotlaus, men artist, forfattar, låtskrivar og programleiar i NRK, Stian Staysman Thorbjørnsen la ingenting i mellom då han på direktesendt fjernsyn fortalde kva han meiner om bandet.

– De er sjølve kjernen i det musikk handlar om for meg. De er heilt ekte og joviale. De formidlar med hjartet og er sjukt hardtarbeidande. Her snakkar vi om eit band som spelar kvar einaste helg, som køyrer rundt på si eiga scene, som riggar alt sjølv, gjer all promotering på eiga hand og kokar sin eigen kaffi. Denne nominasjonen går ut til alle bygdehusa, idrettshallane og festplassane som samlar haugar av folk og som lagar fest kvar helg. Nominasjonen går til Treungen og andre gigantiske festivalar i distrikta som aldri vert nemnt med eit ord i norsk riksmedia. Nominasjonen går til det bandet som utan tvil, i mine auge, og i mange, mange tusen andre sine, lagde det soleklart beste albumet i fjor. Dette er til alle bygderampar og til Rotlaus. Uansett kva namn som vert trekt ut av konvolutten i kveld, har de på mange måtar uansett vunne kvelden, var dei sterke orda frå Thorbjørnsen, som vart takka med ein klem frå låtskrivar og vokalist Bjørn Marius Øyehaug.

Vinnar i kategorien Årets gjennombrot vart Boy Pablo, og Årets album vart Emilie Nicolas: Tranquille Emile.