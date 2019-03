Nyheiter

Politiet melder på Twitter at det har vore ei trafikkulykke ved Klubben, Hovdebygda, søndag kveld.

- Kollisjon mellom to bilar. Ikkje meldt om personskade, men vi reiser til staden. Fem personar involvert, melder politiet, like over klokka halv sju.

etter at naudetatane kom fram, viste det seg at ein av dei involverte hadde smerter. vedkomande vart teken hand om av helsepersonell.

Kollisjonen skjedde like etter svingen i retning Selbervika. Vegen er smal i dette området.