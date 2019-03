No kjem mobbevarslinga

Nyheiter

Gunnar Knutsen (V) rosar arbeidet med å få på plass eit digitalt varslingssystem - ein mobbeknapp i Ørsta kommune. Dette skal gjere det lettare å seie ifrå om elevar vert plaga.

– Det hadde vore fantasisk om knappen kunne virke på same måte som ved ei ulykke. Då kjem politi, ambulanse og brann for å hjelpe til. Eg veit at skulane har eit godt verktøy for å jobbe med problemstillinga, men på langt nær så mykje som ved t.d. ei ulykke. Summen vi no løyver er ein inngangsport til å gjere noko med dette, og så må vi tenke og jobbe med vegen vidare, sa Knutsen.

Kommunestyret vedtok å løyve nesten 25.000 kroner for å ta i bruk tenester frå 1310.no til digitale meldingar om utrygt læringsmiljø. Meldeknappen for digitale meldingar om utrygt skulemiljø vert plassert på Ørsta kommune si heimeside eller på skulen si heimeside.

Det var Anbjørn Steinholm Frislid (Frp) som tok initiativ til saka.

– Eg er glad vi har funne ei løysing som er enkel å bruke, og som vi ser at andre kommunar også har teke i bruk. Håpet er at dette skal gjere det lettare å varsle, og lettare for skulane å ta grep mot mobbing, sa han.