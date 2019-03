Ønskjer kulturskulen inn i ny skule

Nyheiter

Rektor ved Velle skule, Vidar Nupen, gjorde ordførar Stein Aam mållaus ein liten augneblink, under foreldremøtet onsdag, der det vart informert om planane for ny skule for 5.-7. trinn for elevar frå Vikemarka og Velle.

Informerte foreldra – Skal bygge «Ørstavik» skule – I løpet av 2021 har vi som mål å lukke alle avvik i Ørstaskulane. Då skal også ein ny sentrums-skule stå klar.

– Det har eg faktisk ikkje tenkt på! måtte ordføraren innrømme.

Men seksjonsleiar skule, Kirsti Øy Driveklepp hadde svar.

– Det går føre seg tenking på høgt plan, forsikra ho.

– Til dømes har vi fleire i kulturskulen med ubekveme arbeidstider, og nesten ingen har fulltidsstillingar. Det ønskjer vi å gjere noko med.

M.a. fortel Øy Driveklepp, vurderer dei å lydisolere fleire av grupperoma og spesialroma slik at dei kan verte nytta i kulturskulesamanheng.

– Vi må tenke sambruk, i langt større grad enn vi har gjort før.