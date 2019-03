Heftig, vått og luftig

Nyheiter

I Ørstahallen var det fulle tribunar, for folk strøymde på for å sjå unge som vaksne boltre seg i klatreveggen. Deltakarane viste imponerande ferdigheiter, og publikum veksla mellom å gispe og å applaudere.

Det har lenge vore planlagt at det skulle vere klatring og buldring i Ørstahallen. At det vart elvepadletevling i Øyraelva i Volda, kom meir brått på. Konkurransen var planlagt på Hellesylt, men verforholda og nedbørsmengdene gjorde at arrangementet vart flytta til Volda sentrum.

Sjølv om det fyrst vart kunngjort fredag, var det mange som hadde fått det med seg. Folk strøymde til for å sjå våghalsane padle ned stryka i Øyraelva.

For elva var strid med stor vassføring. Kaldt var det sikkert også.

Men deltakarane let seg ikkje affisere, og padla nedover stryka med stor kontroll.

Under prøvepadlinga før konkurransen gjell det likevel gale for ein av deltakarane. I eit stryk, kolva han med kajakken. Det såg ikkje ut til at han greidde å rulle rundt. På folk vart folk engstelege.

Men tjuefem-tretti meter nedanfor der han kolva, dukka padlaren opp att, og med kajakken underleg. Han rista av seg vatnet, og padla vidare.

Då X2 i si tid starta i Ørsta og Volda, var det ski som var hovudfokus. I år var vêrgudane absolutt ikkje på arrangørane si side, og alle skiarrangementa vart avlyste.

Men dei andre arrangementa, som elvepadling, klatring innandørs og longboard-konkurransen, er med på å gjere festivalen publikumsvennleg.

Og på festivalområdet i Propellhallen og Studenthuset Rokken i Volda har det vore samla mykje folk både torsdag og fredag, med foredrag og konsertar.

Festivalsjef Mathias Vassbotn Remmereit er glad for at laurdagen tok av slik han gjorde.

– Vi kan ikkje gjere noko med vêret, men det sat langt inne å måtte avlyse skiaktivitetane. Då var det godt å få til arrangement som samla folk både ute og inne, seier Vassbotn Remmereit.

Elvepadlinga var altså planlagt i Hellesylt, men der vart elva for strid.

– Og då heiv ein av oss seg rundt, og fann ut at Øyraelva nærmast hadde vakse seg perfekt. Vi fekk i stand eit opplegg for desinfisering av kajakkane, og fekk sjekka reglar og føresegner, og sette i gang. Dette vil vi prøve å få til seinare. Å få til noko slik i eit sentrum, var heilt spesielt, seier Vassbotn Remmereit.

Då Ørstahallen opna i januar, og X2-gjengen vart klare over kvaliteten på klatrehallen, vart det bestemt å ha klatretevlingar der, i samarbeid med mellom anna Sunnmøre klatreklubb.

- Og så mykje folk. Klatrevegg med tribune er det ikkje mange som har. Dette vart spesielt.

X2-festivalen nærmar seg slutten, og tankane går framover mot seinare år. Vassbotn Remmereit er heilt klar på at skiaktivitetar skal vere sentralt i festivalen.

– Forhold som vi fekk i år, kan vi ikkje gjere noko med. Men X2-festivalen skal vere for vinterekstremsport. Det er grunnlaget vårt, seier festivalsjefen.