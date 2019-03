Amalie er lei seg

Nyheiter

Når det er vår, tenker eg at det er greitt at me har årstider som skiftar. Elles gjer eg ikkje det. Eg vil helst ha sol heile tida, og det er sikkert heilt urimeleg av meg. Men trass i dei skiftande årstidene, er eg stort sett nøgd med den stabile delen av verda me lever i. Og me må tole store temperatursvingingar innandørs òg, derfor set eg ytringsfridomen så høgt som eg gjer.