Ein mann i 20-åra, busett i Ørsta kommune, skal i desember i fjor ha stole ein bil i Ørsta. Då han køyrde bilen mista han kontroll over den og køyrde av vegen. Mannen er sett under tiltale og må møte i Sunnmøre tingrett.

I tillegg til biltjuveriet er han tiltalt for å køyrt bil utan gyldig førarkort ved fleire høve. Han skal og ha nekta å stoppe for politiet til trass for at dei signaliserte både med sirene og blålys.