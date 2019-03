Odd A. Folkestad toppar ny Volda-liste

Nyheiter

Folkestad, som nyleg vart vraka til ein sikker plass på vallista til Volda Framstegsparti, toppar ei liste med namn både frå bygdene og Volda sentrum.

– Kandidatane på Volda-lista har ulik politisk bakgrunn, nokre har ulik partibakgrunn, andre har ikkje partibakgrunn i det heile. Vi trur såleis at kandidatsamansetjinga på Volda-lista nokså godt avspeglar samansetjinga av veljarmassen i Nye Volda, seier Jakob Helset og Rolleiv Hjelle, initiativtakarane til den nye lista, i ei pressemelding.

Dei var også med på å lansere Ferjelista for åtte år sidan.

– Røynslene med Ferjelista var svært gode. Initiativ frå den lista stod bak mange særs viktige tiltak for kommunen, heiter det frå Hjelle og Helset.

– Vi har ein særs sterk listetopp som også er vår ordførarkandidat i Odd A. Folkestad, heiter det.

Folkestad er den einaste på lista som er førehandskumulert. Dei 22 andre kandidatane på lista er ukumulerte.

– Det vil seie at det er alle veljarane i nye Volda som skal avgjere kven som vert representantar i det nye kommunestyret. Det undrar oss at små partigrupper lagar lister med opp til seks kumulerte kandidatar. Då er det ikkje lenger folket gjennom val som fastset kven som skal bli folkevalde, men ei handfull partimedlemer på eit nominasjonsmøte, seier Helset og Hjelle.

Dei lanserer lista med slagordet «Volda-lista – bygdene og sentrum hand i hand».

– Nye Volda vert arealmessig ein stor kommune, og namnet er ei presisering av kor viktig det vil vere at dei som skal styre kommunen vidare framover tenkjer heilskapleg, seier initiativtakarane.

Programmet vil verte utarbeidd av listekandidatane, og gjort kjend i juni.

Men saker som ny ungdomsskule, ein ferjefri kommune og at representantane skal vere vaktbikkjer med omsyn til alle lovpålagde tenester, vert viktig.

– Volda-lista vil ta det ansvaret og dei posisjonar som valresultatet og samarbeid med andre grupperingar naturleg vil gi oss. Vi har sterkt kvalifiserte kandidatar på lista vår, både når det gjeld politisk røynsle, utdanning og praktisk yrkeserfaring – til alle aktuelle politiske verv – også til ordførarvervet. Volda-lista si kommunestyregruppe vil gjere alt vi kan for at dei 33 som blir innvalde i kommunestyret, skal danne eit lag som kan lyfte i flokk for heile kommunen, seier ordførar kandidat Odd A. Folkestad.

Her er lista:

01 Odd A. Folkestad

02 Sindre Kvangarsnes

03 Edvin Dale

04 Anika Karen Sandholt Aarflot

05 Rune Aasen

06 Stein G. Monsholm

07 Harald Søvik

08 Ingvild Anna Løset

09 Eva Solvang Brune

10 Edvin Mårstøl

11 Siw Rotevatn Vikene

12 Egil Berg

13 Frode Kleven

14 Stig Helland

15 Kenneth Kile

16 Maurice Mokulu

17 Rune B. Nautvik

18 Ragnhild Folkestad

19 Odd Erik Brenne

20 Rasmus Sindre Nautvik

21 Jon Arild Kvamme Sollid

22 Randulf Reite

23 Ola Einang