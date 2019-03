Best i landet

Nyheiter

– Årets filmklubb har vist seg å vere ein solid, oppfinnsam og hardtarbeidande filmklubb. Dette er ein klubb som verkeleg legg vekt på opplevinga av ei vising, i alt frå lukta i lokalet, og bruk av levande musikk, til korleis dei sjølve har sett i stand lokalet sitt for å gje ei fullgod kinooppleving på ein stad der det ikkje er sjølvsagt heiter det i grunngjeving.

Det vert vist til at Hjørundfjord filmteater har vorte ein sentral kulturaktør i sitt nærmiljø.

– Talet på medlemmer i klubben utgjer heile tretti prosent av folketalet der de held til. Sjølv om vi tek høgde for at medlemmer kjem tilreisande frå stader i nærleiken, viser dette at årets filmklubb har klart å bygge et høgst tiltrengt og ønskt kulturtilbod, heiter det frå Norsk filmklubbforbund.

«Med påskestumfilm, filmvisning under verdas første Bygdepride, og med kassebilverksted i samband med visning av Flåklypa Grand Prix, har årets filmklubb vist at den går «above and beyond» i sitt arbeid med å skape gode opplevingar, og «inntrykk med avtrykk», som dei sjølve kallar det», heiter det i grunngjevinga.

Norsk filmklubbforbund har aldri teke i mot så mange nominasjonar til årets filmklubb som i år. Men avsluttar grunngjevinga med dette: «Det er med stoltheit og nær sagt sjølvfølgjelegheit at Norsk filmklubbforbund har æra av å gi prisen Årets filmklubb 2019 til Hjørundfjord filmteater.»

Tor Grunde Simonsen er ein av eldsjelene bak Hjørundfjord filmteater, og han vart svært glad då meldinga kom laurdag kveld.

– Det er rett og slett ganske stort. Det var rekordmange nominasjonar i år, så at vesle Sæbø vann er helt utruleg, seier Simonsen.

Han fortel at styret har lagt vekt på å vere kreative.

– Det har vorte lagt ned mykje arbeid, og vi føler vel at vi har måtta bruke kreativitet i staden for pengar då ressursane ikkje har vore så store, seier Simonsen.

– Prisen frå Norsk filmklub- forbund er heilt klart ein motivator for å halde fram med å vere ein litt original kulturaktør på Sæbø, seier styreleiar Regine Aklestad.

Ho rettar også ein takk til alle filmklubben har samarbeidd med.