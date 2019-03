– Skal bygge «Ørstavik» skule

Nyheiter

Klar tale frå leiinga i Ørsta kommune til foreldra som møtte på møte på Velle skule, onsdag. Kommunen har også halde foreldremøte på Vikemarka skule for å informere foreldra der, om framdriftsplanen for ein ny sentrumsskule, som administrasjonen kallar for «Ørstavik» skule, utan at namnet er bestemt enno.