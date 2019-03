Vindfull og våt dag i vente

Nyheiter

Frå torsdag ettermiddag til fredag morgon er det venta sørvestleg liten og periodevis full storm på kysten og i fjellet. Det er venta lokalt kraftige vindkast på 27–32 m/s.

Gult farenivå er «moderat fare», skriv vêrvarslingstenesta yr.no.

Oppmodinga er: Sikre lause gjenstandar og unngå unødvendig ferdsel på utsette stader.

Det er også varsla moderat jordskredfare.

– Det er venta 20–40 mm nedbør, som regn under 600-1.200 moh. Relativt høge temperaturar og mykje vind fører i tillegg til stor snøsmelting. Det er venta mest regn og snøsmelting i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. Grunnvasstanden og vassmettingsgrada i bakken er svært høg. Bratte skråningar, i tillegg til bekkar og elveløp med stor vassføring er spesielt utsett, åtvarar meteorologane, som legg til at fare for utløysing av sørpeskred særleg gjeld i område med meir enn 40 cm snø.