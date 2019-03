Partiet De Kristne stiller til val i Volda

Nyheiter

PDK Volda heldt nominasjonsmøte torsdag 21. mars. Erlend Krumsvik er partiet sin ordførarkandidat ved kommunevalet hausten 2019.

- Partiet har gode listekandidatar med variert kompetanse. Vi er stolte av kandidatane, seier Olav Thokle, leiar for PDK Volda og leiar for nominasjonsnemnda.

Vallista til Partiet De Kristne Volda

1. Erlend Krumsvik (kum)

2. Rune Tøsse

3. Ove Steinar Aksnes

4. Elin Roksvåg Torkildsen

5. Zuhair Shaba Miro

6. Hans Ottar Magnussen

7. Per Johan Ramsli

8. Kjetil Strøm Kvalsvik

- Erlend Krumsvik har to kommunestyreperiodar bak seg, og har erfaring frå kommunal leiing og interkommunal politikk. Krumsvik var mellom anna sentral i arbeidet med kommunereforma på Sunnmøre, og har mellom anna leia forhandlingane for Nye Ålesund kommune og Fjord kommune. Gjennom dette arbeidet har han fått eit stort politisk nettverk på heile Sunnmøre, slår Olav Thokle fast.

Andrekandidat Rune Tøsse bur på Egset og er anleggs- og bygningsingeniør, og har vore anleggsleiar for større entreprisar. Tøsse har også mykje erfaring frå kristent barne- og ungdomsarbeid.

Tredjekandidat Ove Aksnes frå Lauvstad har to tidlegare periodar i kommunestyret. Han har vore generalsekretær i den Indre Sjømannsmisjon, kommunalsjef i skulesektoren i Vågsøy kommune og har mykje anna erfaring frå organisasjons- og kyrkjelydsarbeid.

Elin Roksvåg Torkildsen er PDK Volda sin fjerde listekandidat. Ho er utdanna lærar og arbeider ved Ulvestad barneskule. I tillegg er ho aktiv i det kristne kyrkjelydsarbeidet i Volda og Ørsta.

Zuhair Shaba Miro er kristen aramèar, opprinneleg frå Irak, og har erfart kva det vil seie å flykte frå muslimsk forfølging. Han var arkitekt og entreprenør i heimlandet, og snakkar seks språk flytande, med kjennskap til fleire.

Politikken

Dette skriv partiet om politikken sin:

"Partiet De Kristne er eit verdikonservativt parti som byggjer på tradisjonelle kristne verdiar, som tryggleik og fridom for enkeltmennesket og eit praktisk ansvar for sin neste. Vårt ideologiske fundament er Bibelen; den kristne tru og tradisjon som har prega Norge i snart tusen år.

Partiet De Kristne Volda ser på familien og ekteskapet mellom éin mann og éi kvinne som samfunnets viktigste byggestein. Vi arbeider for å styrke tradisjonelle familieverdiar.

Partiet De Kristne Volda prioriterer dei lovfesta tenestene framfor anna kommunalt tenestetilbod. I den komande periode vil utfordringar med Volda ungdomsskule møte det politiske ønsket om nytt kulturhus. Vi ynskjer å realisere begge prosjekta, men ny ungdomsskule er viktigast. Dersom desse to prosjekta kan integrerast, trur vi at born og ungdom vil få eit kulturfundament som gir best langsiktig gevinst.

Eit viktig politisk arbeid i komande valperiode er integrering av Hornindal, Bjørke og Viddal i Nye Volda kommune. Det er avgjerande at Hornindal, Viddal og Bjørke kjem ut styrka ut av kommunesamanslåingsprosessen.

Volda PDK vil avvikle eigedomsskatten i Volda kommune. For å få til dette vil Volda PDK auke inntektsgrunnlaget ved å skape fleire arbeidsplassar i kommunen vår. I denne samanheng er det sentralt å jobbe for fornying av Volda sentrum."