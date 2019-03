Malene Aambakk til Molde

Nyheiter

25-åringen spelar for augneblinken for Storhamar, men torsdag blei det klart at Aambakk skal spele for Molde fram til sommaren 2021.

– Molde verkar som et veldig spennande lag som satsar, og dei kan bli med å kjempe i toppen neste år, seier Aambakk i ei pressemelding.

Den høgre bakspelaren var ei viktig i brikke i årets Storhamar-lag som er på andreplass i serien tre rundar før slutt, og som spelte seg til cupfinale. Ho har scora 59 mål på 19 kampar i den norske toppdivisjonen. Likevel vel ho altså å byte beite. Det gjer ho blant anna fordi ho i ungdomsårene spelte for Molde.

– Eg har sjølv spelt i klubben i yngre alder, så eg kjenner både klubben, byen og nokre av spelarane godt. Helle (Thomsen) verkar som ein veldig god trenar som eg ser fram til å samarbeide med. Samtidig som eg kan bu litt nærmare heime, så dette blir bra, seier Aambakk.

Molde har den siste tida rusta kraftig opp. De har også henta blant andre eliteseriens toppscorar Ragnhild Valle Dahl og Mari Molid.

– Malene er ein spennande spelar som eg trur kan bli rett bra for oss. Ho er ein skyttar, og det blir bra for oss å få det på høgreback. Eg synest også det er bra for kulturen i laget at vi får enda ein norsk spelar. Malene vil utan tvil vere ein spelar som raskt blir ein del av laget, klubben og byen, seier Thomsen.

