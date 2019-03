Møre-Nytt auka opplaget

Nyheiter

Avisa hadde ved utgangen av 2018 eit opplag på 4.800.

– Det er gledeleg at Møre-Nytt styrker posisjonen som den største lokalavisa i Møre og Romsdal, og nummer 1-avisa i Ørsta-Volda. Eg vil gratulere dei flinke medarbeidarane mine med dette resultatet, seier redaktør Svein Aam i ein kommentar til opplagsveksten.

Tala frå Mediebedriftenes Landsforening og Landslaget for lokalaviser syner at Møre-Nytt ved utgangen av 2018 hadde eit totalt nettoopplag på 4.800 eksemplar. Veksten har kome på digitale plattformer.

Talet på netto papirabonnement synte ein nedgang på 43 eksemplar til 3.989 eksemplar.

– Vi har hatt ein tydelegare strategi for publisering av nyheiter og reportasjar på nett gjennom nettavisa morenytt.no, og det set lesarane pris på. Vi opplever aukande bruk av nettavisa, og vi ser at nye abonnentar kjem inn via nettet. Lesarane byrjar å venne seg til at dei må betale for å få tilgang til kvalitetsjournalistikk på nett, noko som er avgjerande for å få sunn økonomi i ei avisbedrift, seier Aam.

Møre-Nytt stadfestar gjennom opplagstala posisjonen som den fjerde største avisa i fylket, og den største lokalavisa.

– Vi ønskjer å satse meir på nettavisa framover, samstundes som vi vil halde oppe kvaliteten på innhaldet i papiravisa. Møre-Nytt har ei sterk merkevare og lojale lesarar, som vi gjer alt for å ta vare på, seier Aam.

Fleire andre aviser har også hatt vekst. Vikebladet/Vestposten auka totalopplaget med 205 eksemplar til 4.117. Vestlandsnytt auka totalopplaget med 246 til 4.454. Sunnmørsposten auka med 765 eksemplar til eit totalopplag på 25.845.

Avisa Møre i Volda hadde ein nedgang i totalopplaget med 37 eksemplar til 3.048.