Vil ha ferjepengane tilbake

Nyheiter

Grendelaga som representerer brukarar av Lauvstad-ferja, vil ha pengar tilbake frå Møre og Romsdal fylkeskommune.

Dei viser til at fylkeskommunen har vedgått at det i ti år er kravd for mykje i billettar i sambandet Lauvstad – Volda.

I samferdselsutvalet i mars vart det vedteke å flytte prisinga i sambandet ned ei takstsone. Det skjedde etter nye avstandsmålingar, der det kom fram ferjebilletten har vorte rekna ut frå eit før høgt kilometertal.

– Vi er glade for at det endeleg vert retta opp i denne feilen som vi har levd med sidan 2009. Vi ser det slik at lova er lik for alle, og ser såleis føre oss at det er naturleg å tenkje seg ei form for tilbakebetaling/kompensasjon etter alle desse åra. Korleis ser de føre dykk at dette kan skje? Spør grendelaga for Rovde, Lauvstad og Velsvik og Dravlaus- og Innselsetbygda.