Vassendgutane tek med seg Plumbo til Ørsta si nye storstove

Nyheiter

Opphavleg skulle dansen vere i Kiwihallen, slik tradisjonen har vore for fotballgruppa i Ørsta IL. Men no når den lekre Ørstahallen står klar, valde arrangøren å flytte dansen til den nye storstova. Den er bygt for meir enn idrett. Og den er ideell for store arrangement som til dømes dans.