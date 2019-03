Gåve til Ørsta IL friidrett

Nyheiter

I tillegg får klubben ei gåve på 30.000 kroner, melder SpareBank 1 i ei pressemelding.

For å markere fornyinga av samarbeidsavtalen var banksjef Ole-Magnus Orlien invitert av Ørsta IL Friidrett til å kome innom tysdagens trening. Ikkje mindre overraska han gjengen med ei gåve på 30.000 kroner til kjøp av utstyr.

- SpareBank 1 Søre Sunnmøre har hatt eit godt samarbeid med Ørsta IL Friidrett over fleire år, og vi gler oss over den auka aktiviteten i klubben, seier Ole-Magnus Orlien i SpareBank 1 Søre Sunnmøre, og legg til:

- No når klubben får nytte Ørstahallen, veit vi at det er behov for ein del nytt utstyr. Vi håpar difor at gåva frå banken kan bidra til at treningsfasilitetane blir enda betre.

Styreleiar for Ørsta IL Friidrett, Olve Øyehaug, er glad for at SpareBank 1 Søre Sunnmøre støttar klubben vidare.

- Vi er svært takksame for støtta, og ser fram eit godt samarbeid. Ikkje minst set friidrettsgruppa pris på støtta som vi vil bruke til å kjøpe inn utstyr til bruk i hallen. Vi ser for oss å kjøpe inn utstyr som gir auka kvalitet på treningane, mellom anna treningshekkar, startblokker, høgdehoppstativ. Vi ser og for oss å få kjøpt inn spydnett slik at vi kan trene spydkast inne i hallen.