Eldrerådet støttar klimastreikande ungdom

Det skriv eldrerådet i Ørsta i ei fråsegn til eldrerådet i Møre og Romsdal.

Ungdom med stort klimaengasjement Det var ungdomsskuleelvar og elevar i vidaregåande. Engasjementet for klimaet er stort.

– Eldrerådet i Ørsta vil oppmode andre eldreråd i landet om å ta ungdommen på alvor som no tek til gatene i protest mot at klimaomstillinga i samfunnet går for tregt, skriv dei, etter innspel frå eldrerådsmedlem Brit Aanning Aarseth.

– Det er ikkje berre lysta til streik for å få skulefri, dei fleste meiner alvor i sine handlingar. Ungdommen i dag er meir bevisst om samfunnsutviklinga enn nokon sinne, held dei fram.

– Det er dei som er framtida, vi eldre har lagt grunnlaget, men kva grunnlag etterlet vi oss? Lat oss saman med dei unge stå opp og «opne dører mot verda og framtida» som det står i opplæringslova for skuleverket, skriv dei i fråsegna som har tittelen «Unge og eldre saman mot eit betre samfunn».

Fråsegna vart samrøystes vedteken.