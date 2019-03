74 nye studentbustader i Volda

Nyheiter

Kunnskapdepartementet har itt tilskot til 1.448 nye studentbustader på sju ulike stadar i Noreg. I Volda skal det no byggast 74 nye studentbustader i byggjesteg to på Heltne.

- Fleire studentbustader sikrar eit rimeleg og føreseieleg bustadtilbod for studentane, seier forskings- og høgare utdanningsminister Iselin Nybø (V) i ei pressemelding.

Dei lokale ordførarkandidatane for regjeringspartia, Stig Olav Lødemel (H), Arild Iversen (Krf), Roald Espeset (Frp) og Hallvard Bjørneset (V), er glade for at det blir satsa på Volda.

- Bygging av studentbustader har vore ei viktig sak for regjeringa og Venstre i fleire år- Eg er glad for at Heltne 2 no har fått innvilga støtte slik at vi kan få realisert dette viktige prosjektet for studiestaden Volda, seier Bjørneset.

Byggjesteg to av Heltne 2 har ein prosjektkostnad på 64.713.000 kroner. Tilskotet som no vert gitt til prosjektet er 22.082.340 kroner. Kostnaden pr studenthybel er rekna til å vere 298.410 kroner.

Totalt vil det kome i underkant av 200 nye studenthyblar med dei to byggjeprosjekta på Heltne.