Søndag byrja det å brenne i ei løde på Åsebøen på Folkestad. Flammane stod ut av bygningen. Løda er totaltskadd som følgje av brannen.

Mannskap frå Volda brannvern rykka ut og har starta sløkningsarbeidet. 110-sentralen opplyser at det ikkje skal vere dyr i bygget. Det er heller ikkje fare for at brannen spreier seg vidare til bustadhus.

