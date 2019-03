Streikar for klimaet

Nyheiter

Fleire hundre skuleelevar var på plass då arrangementet i regi av Volda Natur og ungdom starta 11.30 i Uppheimsparken.

– Vi streikar skulen for klimaet fordi det er vi unge som må ta rekninga for politikarane sine manglar på tiltak i klimapolitikken. I staden for å kutte i utsleppa av klimagassar, deler regjeringa ut nye oljefelt i Arktis og planlegg nye flyplassar og rullebaner. Kva er vitsen med å studere for ei framtid kor miljøet er øydelagt? sa leiar Ingvild Sunde Stokke til Møre-Nytt tidlegare denne veka.

Skulestreiken for klimaet vert gjennomført over heile landet. I Oslo har over 10.000 elevar teke del.

