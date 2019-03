Oppsparte midlar gjev auka mindreforbruk

Nyheiter

- Om Volda kommune ikkje hadde tatt inn denne inntekta ville mindreforbruket vore på 3,9 mill kr. Mindreforbruket kan forklarast ved at kommunen har hatt ei auke i både skatte- og finansinntekter. Meirinntektene her er på 6,5 mill kr, heiter det i ei pressemelding frå kommunen.

Volda kommune planlegg fleire store utbyggingar i tida framover.

- Det er bra at vi kan rapportere positive tal også for 2018. Mindreforbruket styrkar fondskapitalen som byggjer buffer for å møte regjeringa sine signal om innstramming i budsjetta i åra framover, samtidig som Volda kommune planlegg større investeringar. I gjeldande økonomiplanperiode er det planlagt å få på plass ny ungdomsskule, idrettshall, symjehall, kino/kultursal, nye næringsområde, bustadfelt m.m.