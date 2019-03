Nyheiter

Veit Espen Remme frå vesle Stordal kor stort fylket er? Og kva spesialisert rehabilitering er? Direktøren overstyrer faggruppa og foreslår å legge ned Mork og Aure, slik at berre Ålesund skal betene ei sårbar og kompleks brukargruppe spreidd over heile fylket! Mange har mista språk og grunnleggande kroppsfunksjonar som Espen Remme og vi andre kvart sekund i det daglege tek for gitt. Skal desse reise til Ålesund - frå Syvde, frå Tafjord, frå Surnadal? Og løysinga er ambulante team og telemedisin/Ipad-rehabilitering??

Etter ein hårreisande tidsknapp og lite involverande prosess, vart fagmiljøet samla til ei altfor rask risikoanalyse i Molde i februar. Risiko-analysen, gjort av dei fremste 50 i fagmiljøet i fylket, ramsar opp rundt 70 ulike negative konsekvensar av dei føreslåtte nedleggingane innan spesialisert rehabilitering, mange svært alvorlege – og skildra av fagmiljøet som høg risiko og ikkje akseptable:

–fare for manglande likeverdig helsetilbod til alle innbyggarane i fylket

– fare for pasientskade og for funksjonstap hos pasientane

– dårlegaste pasientane med samansette funksjonsvanskar får dårlegare tilbod

– pasienten blir kasteball mellom kommune/sjukehus

– familie og pårørande vert ramma, utrygge pasientar

– trussel mot/dårlegare psykisk helse

– fare for at kronikarar fell utanfor pga uklare ansvarsforhold

– store kostnader til ombygging, manglande analyse

– fare for lovbrot om tenesteyting i pasienten sitt heimemiljø/nærmiljø

– lengre ventetid, ikkje sluttført behandling, fare for re-innlegging til sjukehus

– store kostnader knytt til tap/oppbygging av spesialisert kompetanse/rekruttering

– fare for aldersdiskriminering

– dårlegare samhandling 1. og 2. linjetenesta

–sårbare pasientar må dele rom og bad (hygiene/smittervern)

– mistillit, sårleg samhandling, manglande tryggleik

– fare for auka belastning og redusert effekt av behandling

Og altså 50 fleire negative konsekvensar for pasienten som ikkje plassen tillet å nemne her! Desse 70 risiko-elementa er det fagfolka i Helse Møre og Romsdal som har identifisert! Dette førte til at klinikkleiar Bøyum måtte gå ut i ei pressemelding og seie at det ikkje var forsvarleg å gjennomføre desse sparetiltaka. Fordi ho innsåg det. Fordi fagfolka visste det. For tre veker sidan var ikkje nedlegginga forsvarleg. No er det brått det. Kva er endra Espen Remme? Det er uforståeleg. Det er uansvarleg. Det er feil.