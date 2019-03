Nyheiter

Klokka 18.09 fekk politiet melding om ein brann i ein straumførande stolpe i Årsetdalen på Vartdal. Politiet opplyser at stolpen står på eit jorde, men at det er fare for at den kan dette ut i vegen. Politet, Ørsta brannvern og e-verket rykka ut.

Rundt klokka 18.45 meldte 110-sentralen at brannen var sløkt.