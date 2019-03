Vil at fylket skal berge trafikkstasjonane

Nyheiter

Utspelet kjem i samband med uvissa som er knytt til framtida for trafikkstasjonane, mellom anna stasjonen i Hovdebygda.

Regjeringa la nyleg fram ein rapport med forslag om å legge ned 26 av 75 trafikkstasjonar. Og Statens vegvesen skal vurdere om tenester kan utførast av private aktørar.

- Senterpartiet meiner fylkeskommunen bør overta trafikkstasjonane i samband med regionreformen og overføring av sams vegadministrasjon til fylka, står det i ei pressemelding frå Sp.

Ved at fylkeskommunene også overtar trafikkstasjonane, vil dei ha moglegheit til å organisere den samla samferdselsadministrasjonen slik at alle innbyggarane i fylket får tilgang til tenestene. Slik kan også offentlege kompetansearbeidsplassar fordelast på ein strategisk måte utan at fagmiljøa blir for små og sårbare, meiner Senterpartiet.

– Stasjonane på Sunndalsøra, i Kristiansund, Molde og Ørsta/Volda kan oppretthaldast. Fylkeskommunen vil få auka ansvar for drift og trafikktryggingsarbeidet, og overtaking av trafikkstasjonene vil styrke dette arbeidet, seier Kristin Sørheim, som er gruppeleiar for Sp i Fylkestinget

- Lokalisering, talet på arbeidsplassar, oppgåver og kostnader knytt til trafikkstasjonane er alt kartlagt, og overføring til fylka bør vere ein enkel og effektiv operasjon. Det vil også skape større tryggleik for arbeidstakarane med omsyn til framtidige oppgåver og arbeidsstad, seier Sørheim.