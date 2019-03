- Vi gir ikkje opp tingretten i Volda og vil bruke alle klutar for å bevare institusjonen

Nyheiter

Det seier Volda-politikar Arild Iversen (KrF). I helga deltok han på fylkesårsmøtet i Kristeleg Folkeparti i Møre og Romsdal. Der nytta Iversen høvet til å ta opp situasjonen for Tingretten i Volda med barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad og stortingsrepresentant Steinar Reiten. Det kan som kjent vere stor fare for at tingretten i Volda, saman med fleire andre, vert avvikla og sentralisert. KrF er imot dette.