Skal reinske opp i Norangdalselva

Løyvet vert gjeve på vilkår, for Norangdalselva er eit verna vassdrag.

Vilkåret er at det ikkje skal takast ut massar. Men det kan opnast for eit smalt elveløp i øya som har danna seg i elveosen. Denne opninga skal ha same breidde som sjølve elva.

Fylkesmannen har hatt saka til vurdering, og er skeptisk til løyve. Han ser på danninga av øya i elveosen som ein naturleg prosess, og som gir elveosen eit meir naturleg preg. Fylkesmannen meiner at laksefisk ikkje har større problem med å kome seg opp i elva no enn tidlegare.

Likevel vedgår fylkesmannen at situasjonen kan forverre seg.

– Samstundes vil graving av ein djupål gjennom øya truleg vere til liten skade for verneinteressene, skriv fylkesmannen i merknaden sin.

Fylkesmannen gjev løyve til Ørsta kommune sjølve å avgjere søknaden, og Ørsta kommune svarar altså med å gje eit slikt løyve.